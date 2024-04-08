كانو :”أشكر الجميع على مساندتي ونستهدف تنشيط نهائي الكاف”

ابدى مهاجم اتحاد العاصمة عبد الله كانو سعادته الكبير لقيادة رفقائه للتأهل إلى نصف نهائي كأس الكاف على حساب ريفيرز يوناتيد بثنائيته.

وقال عبد الله كانو في تصريح له عقب المباراة “الحمد لله أشكر الله على توفيقي في قيادة فريق للنصف النهائي. كما اشكر أنصار اتحاد العاصمة الذين وقفوا معنا كثيرا”.

كما شكر المهاجم القناص أنصار ولاد البهجة “شجعوني كثيرا إلى حين تسجيل الهدف الثاني. الأهم هو مواصلة العمل و الذهاب إلى أبعد نقطة من المنافسة”.

وختم كانو “إن شاء الله نسعى للعب النهائي”.