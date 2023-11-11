كانو: “تحررت من الضغط وجاهز لتقديم الأفضل مستقبلا”

أكد مهاجم اتحاد العاصمة، عبد الله كانو، تحرره من الضغط الكبير الذي كان يشعر به بداية الموسم الجاري، واكتسابه الثقة بفضل مساعدة مدربه وزملائه اللاعبين.

وصرح كانو، عقب فوزهم أمام شباب بلوزداد: “هذه أول مرة أغادر فيها بلدي، وبقدومي لاتحاد العاصمة، واجهت صعوبة في التأقلم، ما وضعني تحت ضغط كبير”.

كما أضاف: “مع مرور الوقت، اكتسبت الثقة، بفضل دعم زملائي اللاعبين، ومدرب الفريق، ما وضعني في أريحية كبيرة”.

وتابع عبد الله كانو: “تعرضت لانتقادات كبيرة في البداية، لكن حاليا أنا واثق من تقديمي الأفضل في قادم المباريات مع اتحاد العاصمة”.

يذكر أن عبد الله كانو، ساهم بهدف، في الفوز الثمين الذي حققه اتحاد العاصمة، أمس الجمعة، على حساب شباب بلوزداد.