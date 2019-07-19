كانو: “هدف محرز قتلني وسنشهد منافسة قوية بينه وبين ماني”

عبر النجم النيجيري السابق، نوانكو كانو، عن أسفه لخروج منتخب بلده من “كان 2019″، مؤكدا تأثره الشديد بهدف محرز في شباك النسور الممتازة.

وصرح نوانكو كانو، في حوار لموقع “كووورة” العربي: “لم تسعدني برونزية نيجيريا في هذه “الكان”، فالخسارة أمام الجزائر قتلت فرحة المباراة الترتيبية”.

وأضاف: “لازالت مرارة هدف رياض محرز، تؤثر علي، فالهدف جاء في توقيت صعب، وقتلني شخصيا”.

وتابع النجم النيجيري، بخصوص المباراة النهائية: “الجزائر، والسنغال من المنتخبات القوية، المباراة متكافئة، لكن غياب كوليبالي سيكون مؤثرا على دفاع السنغال”.

وأردف نوانكو كانو: “الفائز باللقب بين محرز، وماني، ستكون له فرصة إضافية للفوز بالكرة الذهبية، وأرى أن المنافسة ستكون مشتعلة”.