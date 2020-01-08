كانو يوجه نصيحة لمحرز لفرض مكانته في السيتي

الرياضة
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كانو يوجه نصيحة لمحرز لفرض مكانته في السيتي
بقلم كريم.تيغرمت

وجه النحم النيجيري السابق، نوانكو كانو، نصيحة للدولي الجزائري رياض محرز، ليتمكن من فرض نفسه أساسيا، في تشكيلة ناديه مانشستر سيتي.

وصرح نوانكو كانو، لتلفزيون “النهار”: “جميع اللاعبين يواجهون صعوبات، وبالنسبة لي يجب على محرز إبقاء رأسه عاليا، ومواصلة العمل الجاد”.

وأضاف النحم النيجيري السابق: “في كل مرة يلعب فيها محرز جيدا، لا يترك حجة لمدربه، وإذا لم يلعب جيدا فسيكون له مشكل مع المدرب”.

وختم نوانكو كانو، بخصوص محرز: “لازلنا نتذكر الهدف الذي سجله محرز في مرمى منتخب نيجيريا، ونحن لسنا سعداء به”.


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