كانينجا: “محرز يملك السحر في قدمه اليسرى وتسديداته”

أشاد النجم الأرجنتيني السابق، كلاوديو كانينجا، بالدولي الجزائري رياض محرز، لاعب مانشتر سيتي الإنجليزي، مبديا إنبهاره بإمكانياته.

وقال كانينجا، بخصوص محرز، في حوار خاص لموقع “العربي الجديد”: “قدمه اليسرى وتسديداته، فيها شيء من السحر، إنه لاعب رائع”.

وأضاف: “محرز يلعب حقا بشكل جيد، هو لاعب عظيم وحاسم، وقادر على تغيير مجرى المباراة في أي لحظة”.

واستشهد كانينجا، في حديثه، بدور محرز، في إحراز فريقه السابق ليستر سيتي، لقب البطولة موسم 2015/2016.

وأوضح كلاوديو كانينجا: “محرز قدم آداء رائع، وكان بالطبع مفتاح تتويج ليستر سيتي بالبريمر ليغ، رفقة فاردي، كانتي، والمدرب رانييري”.

يذكر أن كلاوديو كانينجا، حمل قميص المنتخب الأرجنتيني، إلى جانب عديد الأندية العريقة، على غرار بوكا جينيو، بنفيكا، روما وغيرهم من الأندية.