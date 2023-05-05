كان أقل من 17 سنة.. الخضر في مهمة التدارك وحسم التأهل

تُلعب اليوم الجمعة، الجولة الثالثة لدور مجموعات كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة، بإجراء مواجهتي المنتخب الوطني ضد الكونغو، والصومال ضد السنغال.

وسيكون أشبال الناخب رمان في مهمة تدارك خسارتهم ضد السنغال بثلاثية نظيفة، وحسم تأهلهم لدور ربع النهائي للمنافسة.

عند مواجهتهم منتخب الكونغو، صاحب المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطة واحدة من خسارة ضد السنغال بهدف نظيف، وتعادل بهدف في كل شبكة ضد الصومال.

ويحتل المنتخب الوطني، المركز الثاني، في المجموعة الأولى، برصيد ثلاث نقاط، بفوز ضد الصومال بهدفين لصفر.

وخسارة في الجولة الثانية ضد السنغال، بثلاثية نظيفة، وسيجرى اللقاء، بملعب نيلسون مانديلا، على الساعة 20.00 مساءً.

ولحساب ذات المجموعة، سيواجه المنتخب الصومالي، الأخير في المجموعة برصيد نقطة وحيدة، المتصدر منتخب السنغال صاحب الست نقاط.

وسيحتضن ملعب محمد حملاوي، المواجهة بداية من الساعة 20.00 مساءً.