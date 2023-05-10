“كان” أقل من 17 سنة.. الكشف عن نقاط بث مباراة الجزائر ضد المغرب

كشفت اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة، اليوم الأربعاء، عن نقاط بث مباراة المنتخب الوطني ضد المغرب، برسم ربع نهائي المنافسة.

وحسب بيان لجنة “COCAN U17″، عبر صفحتها الرسمية عبر الفايسبوك، فقد وضعت السلطات المحلية لولاية قسنطينة، منطقتين خاصتين بالمشجعين لمتابعة المواجهة.

وهما على مستوى دار الشباب بالمدينة الجديدة علي منجلي، بدار الشباب زواغي بوسط المدينة.

وستنطلق مواجهة المنتخب الوطني ضد نظيره المغربي، بداية من الساعة 20.00 مساءً، بملعب حملاوي بقسنطينة.