“كان” أقل من 17 سنة.. برنامج المواجهات المُتبقية

إكتمل أمس الخميس، نصاب المنتخبات المتأهلة لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة، و لمونديال ذات الفئة.

وسيواجه المنتخب المغربي نظيره المالي، يوم الأحد، بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، بداية من الساعة 20.00 مساءً.

وسيلاقي المنتخب السنغالي خصمه بوركينا فاسو، يوم الأحد، بملعب 19 ماي 1956 بعنابة، على الساعة 17.00 مساءً.

كما جرى تحديد تاريخ 18 ماي المقبل، موعداً لإجراء مواجهة المركز الثالث للمنافسة، بملعب 19 ماي 1956 بعنابة.

وستُلعب مقابلة النهائي بملعب نيلسون مانديلا، بتاريخ 19 ماي المقبل، على الساعة 22.00 ليلاً.