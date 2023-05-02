“كان” أقل من 17 سنة.. رمان يجري 3 تغييرات في مواجهة السنغال

أعلن الناخب الوطني أرزقي رمان، اليوم الثلاثاء، عن تشكيلته الأساسية، لمواجهة منتخب السنغال، برسم الجولة الثانية للمجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة.

وعرفت تشكيلة الخضر، الأساسية الخاصة بالمواجهة التي ستنطلق بعد لحظات من الآن أمام أسود التيرانغا، إجراء 3 تغييرات في تشكيلته مست الخطوط الثلاث.

وأشرك رمان، المدافع عروس آدم حسين، بدلا من زميله بن عبد القادر فادي، الذي شارك أساسيا في لقاء الصومال، قبل أن يجد نفسه خارج قائمة المباراة.

وعلى مستوى خط الوسط، زج الناخب الوطني، بعلاء الدين ليمان، بن عبد القادر فادي.

بينما أشرك رمان اللاعب عصام يزيد في الهجوم رفقة كل من القائد مسلم أناتوف وشتيوي شاهين، بدلا من بلطايف زيد.

وجاءت تشكيلة الخضر على النحو التالي:

في حراسة المرمى: ماتياس حماش.

في الدفاع: يعقوب قاسي، عبد الحق بن إيدير، حسين أدم عروس، رامي بوعويش.

في وسط الميدان:علاء الدين ليمام، يانيس فرحات دولافو، يونس بن علي.

وفي الهجوم:عصام يزيد، مسلم أناتوف، شاهين شتيوي.

وسيحتضن ملعب نيلسون مانديلا المواجهة بين المنتخبين، بداية من الساعة 17.00 مساءً.