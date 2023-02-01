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الرياضة

كان أقل من 17 سنة.. سحب قرعة المجموعة الثانية

بقلم فيصل زيان بوزيان
كان أقل من 17 سنة.. سحب قرعة المجموعة الثانية
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تم اليوم الأربعاء، سحب قرعة كأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة، بالنادي الوطني للجيش، والتي ستقام فعالياتها بأرض الوطن، بداية من 29 أفريل لغاية 19 ماي.

وضمت المجموعة الثانية لكأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة منتخبات:نيجيريا، المغرب، جنوب إفريقيا زامبيا.

للإشارة، ستُقام مباريات المجموعة الثانية، بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.

بالصور.. انطلاق قرعة كأس امم إفريقيا لأقل من 17 سنة

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