كان أقل من 17 سنة.. صدامان مثيران من أجل تأشيرة النهائي

يتجدد مساء اليوم الأحد، الموعد مع منافسة كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة، والجارية وقائعها بالجزائر، في دورها نصف النهائي، الذي يحمل في طياته الكثير من الإثارة.

وستكون البداية، من ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، في حدود الساعة الـ 17:00، في لقاء سيجمع المرشّح الأول للتتويج باللقب، منتخب السنغال. أمام منافس عنيد اسمه بوركينا فاسو.

ونجح “أسود التيرانغا” في بلوغ المربع الذهبي، بعد مشوار قوي. بـ 4 انتصارات، سجلوا خلالها 12 هدفا دون تلقي أي هدف،

بينما انهزم منتخب بوركينافاسو. في لقاء الافتتاح أمام مالي، وفاز في مواجهتين. مسجلا 4 أهداف واستقبلت شباكه 3.

أما المواجهة الثانية، التي لا تقل إثارة عن سابقتها، تبقى مفتوحة على جميع الاحتمالات، بين المنتخب المغربي، ونظيره المالي.

وبصم المنتخبان على نتائج قوية في المجموعات، قبل أن يتأهل المغرب إلى نصف النهائي على حساب الخضر.

في حين، حسم مالي بطاقة نصف النهائي على حساب نيجيريا، ما يجعل صدام اليوم، يعد بالكثير، في سبيل حجز مقعد في النهائي.