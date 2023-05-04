“كان” أقل من 17 سنة.. مالي في مهمة حسم التأهل أمام الكاميرون

يواجه منتخب مالي لأقل من17 سنة، اليوم الخميس، منافسه المنتخب الكاميروني، برسم الجولة الثانية للمجموعة الثالثة، لكأس أمم إفريقيا للناشئين.

وسيحتضن ملعب 19 ماي 1956 بعنابة المواجهة، بداية من الساعة 17.00 مساءً، فيما سيكون منتخب بوركينا فاسو، مُعفى من هذه الجولة.

بسبب تواجد ثلاثة منتخبات في هذه المجموعة الثالثة لكأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة.

للإشارة، يتصدر المنتخب المالي، المجموعة الثالثة، بعد الفوز المحقق في الجولة الأولى ضد بوركينا فاسو، بهدف نظيف.