“كان” أقل من 17 سنة.. مواجهات الربع النهائي

تُستكمل اليوم الخميس، فعاليات الدور الربع النهائي لكأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة، التي تحتضنها الجزائر.

وذلك بإجراء مواجهتي مالي ضد الكونغو، بملعب 19 ماي 1956 بعنابة، بداية من الساعة 17.00 مساءً.

وسيواجه المتأهل من المواجهة، المنتخب المغربي في نصف نهائي المنافسة.

والمباراة الثانية، والتي ستجمع بين نيجيريا وبوركينا فاسو، ستجرى بملعب نيلسون مانديلا، على الساعة 20.00 مساءً.

وسيواجه المتأهل من المواجهة، المنتخب السنغالي في نصف نهائي المنافسة.

ويجدر الإشارة، ستتأهل المنتخبات المشاركة في نصف النهائي مباشرة لكأس العالم 2023، لفئة أقل من 17 سنة.