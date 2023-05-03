“كان” أقل من 17 سنة.. مواجهات اليوم

تتواصل فعاليات كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة، اليوم الأربعاء، بإجراء مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الثانية، على الملاعب الجزائرية.

وسيواجه المنتخب المغربي، نظيره منتخب نيجيريا، على ملعب محمد حملاوي بقسنطينة، بداية من الساعة 17.00 بالتوقيت المحلي.

ولحساب ذات المجموعة، سيواجه منتخب جنوب إفريقيا، خصمه المنتخب الزامبي، كذلك بملعب حملاوي بقسنطينة، على الساعة 20.00 مساءً.

يجدر للإشارة، ستقاسم المنتخب المغربي والمنتخب النيجيري صدارة المجموعة الثانية، برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف.

بعد فوز المغرب ضد جنوب إفريقيا بهدفين نظيفين في مواجهة الإفتتاح، وفوز نيجيريا بهدف وحيد ضد زامبيا.