“كان” أقل من 17 سنة.. نفاذ تذاكر مواجهة الخضر والمغرب

يرتقب أن تشهد مدرجات ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، مساء اليوم الأربعاء، حضورا جماهيريا قياسيا، بمناسبة لقاء ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، لأقل من 17 سنة، بين المنتخب الوطني ونظيره المغربي.

وأكد مدير الشباب والرياضة لولاية قسنطينة السعيد حقاص. بأنه تم سحب كل التذاكر المعروضة للبيع المقدر عددها بـ 22 ألف تذكرة.

مبرزا في تصريحات خص بها وكالة الأنباء الجزائرية، بأن العملية. تمت على مستوى 3 مراكز. عقب اقتنائها عبر المنصة الإلكترونية “تذكرتي”.

تتوزع عبر كل من القاعة المتعددة الرياضات بحي زواغي سليمان والقاعة الرياضية برشاش بلقاسم بحي فيلالي بالإضافة إلى دار الشباب شطيبي عمار المتواجدة بالمقاطعة الإدارية علي منجلي.

وينتظر أن يكون حضور الجماهير “قياسيا” في مواجهة اليوم، والأعلى منذ انطلاق “كان” الجزائر، بعد النداءات التي وجهتها السلطات المحلية، من أجل تشجيع رفقاء أناتوف، للعبور إلى نصف النهائي وضمان التأهل إلى المونديال.

للإشارة تصل طاقة استيعاب ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة إلى 22 ألف مقعد.