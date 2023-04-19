كان أقل من 17 عاما.. المنتخبات المشاركة تتعرف على مكان اقامتها وتدريباتها

كشفت لجنت تنظيم كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 عاما، والمقررة بالجزائر، أماكن اقامة وتدريبات المنتخبات المشاركة.

وحسب الموقع الرسمي، للجنة تنظيم أمم إفريقيا لأقل من 17 عاما، ستتواجد المجموعة الأولى التي تضم الجزائر، بالعاصمة وستخوض مبارياتها بملعب “نيلسون مانديلا”.

كما قرّرت اللجنة المنظمة، وضع المجموعة الثانية بمدينة قسنطينة، على أن تلعب مبارياتهم بملعب الشهيد حملاوي.

أما منتخبات المجموعة الثالثة والأخيرة، ستتواجد خلال الدور الأول من البطولة بعنابة، وتخوض مبارياتها بملعب “19 ماي”.

وجاءت توزيع المنتخبات المشاركة في أمم إفريقيا لأقل من 17 عاما، والمقررة بالجزائر ما بين 29 أفريل، إلى 19 ماي، على النحو التالي: