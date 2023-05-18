كان أقل من 17 عاما.. بوركينا فاسو ينافس مالي على المركز الثالث

يواجه منتخب مالي، اليوم الخميس. نظيره البوركينابي. في مباراة ترتيبية لحسم المركز الثالث من كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 عاما. الجارية بالجزائر.

وستكون هذه المواجهة هي الثانية بين منتخبي مالي، وبوركينا فاسو، ضمن هذه البطولة، حيث فاز منتخب مالي، على بوركينا فاسو، في دور المجموعات بهدف نطيف.

كما يسعى المنتخبان، لتدارك اقصائهما من الدور النصف نهائي بضربات الترجيح، من خلال الظفر بالمركز الثالث في هذه البطولة.

وبالنظر لكل هذه المعطيات، من المنتظر أن تكون المباراة الترتيبية المبرمجة بملعب “19 ماي” بعنابة”، على الثامنة ليلا، مليئة بالندية، والتنافس.