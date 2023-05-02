كان الجزائر لأقل من 17 سنة.. الخضر لحسم التأهل في مواجهة السنغال

تتواصل فعاليات كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة، التي تحتضنها الجزائر، اليوم الثلاثاء، بإجراء مواجهتي المنتخب الوطني ضد السنغال، والكونغو ضد الصومال.

وذلك برسم الجولة الثانية، للمجموعة الأولى لهذه المنافسة الإفريقية، والتي سيحتضن فعالياتها ملعب نيلسون مانديلا.

وستنطلق مواجهة المنتخب الوطني ضد السنغال بداية من الساعة 17.00 مساءً، بإدارة الحكم الجنوب إفريقي جيلي ألفريد شافاني، وبمساعدة الحكم الأول الأوغندي رولاند كاتيني، والحكم الثاني البوتسواني لوكي كيغانولوغيتوي.

كما جرى تعيين الحكم الكاميروني جيانو فرانك كحكم رابع، البينيني فرنسوا تامبا كمحافظ للقاء.

ولحساب ذات المواجهة، ستُلعب مواجهة المنتخب الكونغولي ضد نظيره الصومالي لحساب الجولة الثانية لذات المجموعة، بداية من الساعة 20.00 مساءً.

وسيدير المواجهة الحكم الطوغولي أميدومي، وبمساعدة الحكمين الكاميروني أتيزامبونغ، والمالي كوني.

وسيسعى أشبال الناخب أرزقي رمان، للفوز ولفك شراكة صدارة المجموعة مع السنغال، وحسم التأهل للدور الربع النهائي، في هذه المواجهة.

يجدر للإشارة، يتصدر الخضر المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن المنتخب السنغالي، الفائز في الجولة الأولى ضد الكونغو بهدف نظيف.