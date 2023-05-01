كان الجزائر لأقل من 17 عاما.. منتخب مالي يطيح ببوركينا فاسو

حقق منتخب مالي، الفوز اليوم الإثنين، في المواجهة التي جمعته ببوركينا فاسو، لحساب الجولة الاولى من بطولة أمم إفريقيا لأقل من 17 عاما.

وجرت هذه المباراة، التي جمعت منتخي مالي، وبوركينا فاسو، والخاصة بالمجموعة الثالثة، بملعب “19 ماي” بعنابة.

وتمكن المنتخب المالي، في ضمان الفوز في اول خرجة له ضمن هذه البطولة، بنتيجة هدف دون رد، على حساب شبان بوركينا فاسو.

يذكر ان المباراة الثانية والتي كانت مقررة بين الكاميرون، وجنوب السودان، لحساب ذات المجموعة، ألغيت، بسبب اقصائ “الكاف” لمنتخب جنوب السودان.