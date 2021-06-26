“كان” السينمائي.. الممثل الجزائري طاهر رحيم في لجنة تحكيم المهرجان

اختير الجزائري الفرنسي طاهر رحيم، للمشاركة بلجنة تحكيم مهرجان “كان” السينمائي، بعد سلسلة نجاحاته بأداء أدوار صعبة ومركبة بالأفلام الفرنسية. وكشفت اللجنة المنظمة لـ”كان” عن أسماء أعضاء لجنة تحكيم الدورة 74 التي ستقام ما بين 6 و17 جويلية وأوت.

وسيترأس اللجنة مهرجان “كان” المخرج الأميركي “سبايك لي” والممثلة والمخرجة الفرنسية “ميلاني لوران”، والممثل الكوري الجنوبي “سونغ كانغ”. بالإضافة إلى المخرجة السينغالية “ماتي ديوب”، والمغنية “ميلين فارمر”، والممثلة الأميركية “ماغي جيلنهال”.

وستشاهد لجنة التحكيم 24 فيلما ضمن المسابقة الرئيسية، وتضم خمس نساء وأربعة رجال من خمس قارات ومن سبع جنسيات. وستتولى لجنة التحكيم اختيار الفيلم الذي سيُمنح السعفة الذهبية.