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الرياضة

“كان” الفوتسال.. الخضر في مهمة حسم التأهل

بقلم فيصل زيان بوزيان
“كان” الفوتسال.. الخضر في مهمة حسم التأهل
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يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات، اليوم السبت، نظيره المنتخب الليبي، برسم مواجهة إياب تصفيات الدور الثاني لكأس أمم إفريقيا 2024.

وستجرى المواجهة، بقاعة ملعب حسان حرشة، بالجزائر العاصمة، بداية من الساعة السابعة مساء.

وسيحاول المنتخب الوطني، فك تأشيرة التأهل لكأس أمم إفريقيا 2024 بالموزمبيق، مستفيدا من عامل أفضلية اللعب داخل الديار، وعامل الجمهور، بعد التعادل المحقق بأربعة أهداف لمثلها في لقاء الذهاب.

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