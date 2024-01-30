كان الكوت ديفوار.. نجم المنتخب السنغالي يفتح النار على التحكيم !

إنتقد لاعب المنتخب السنغالي، كريبان دياتا، طاقم التحكيم الذي أدار مواجهة منتخب بلاده أمام الكوت ديفوار، برسم دور ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا.

والذي تسبب حسبه بإقصاء منتخب بلاده من كأس أمم إفريقيا من دور الثمن نهائي.

وصرح اللاعب دياتا، لوسائل الإعلام بعد نهاية المواجهة:”لقد قاموا بقتلنا ! أنتم فاسدون”.

وأضاف اللاعب:”إحتفظوا بكأس أمم إفريقيا، من غير الممكن إقصاء بلد من كأس إفريقيا بهذه الطريقة، هذا غير مفهوم!”.

وواصل دياتا منتقدا التحكيم الإفريقي في كأس أمم إفريقيا:””الفار” يتفقدها الحكم فقط في حال منحهم ركلة جزاء، لكنه تغاضى عن تفقدها فلي لقطة عرقلة إسماعيلا صار”.

وتابع المتحدث:”أقولها بكل أسف لقد أساؤوا التعامل معنا وقتلوا بطولتنا كأس أمم إفريقيا”.

وللإشارة، أُقصي حامل لقب آخر طبعة لكأس أمم إفريقيا، المنتخب السنغالي، من دور ثمن نهائي “كان” كوت ديفوار، أمس اللإثنين، بركلات الترجيح، أمام البلد المستضيف، بعد التعادل بهدف في كل شبكة طيلة التسعين دقيقة، والوقت الإضافي.