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كان بصدد “الحرقة”..توقيف قاتل الشاب نسيم في البليدة

بقلم كمال بوعزة
كان بصدد “الحرقة”..توقيف قاتل الشاب نسيم في البليدة
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تمكن، أمن ولاية عين تموشنت، من توقيف مرتكب جريمة قتل الشاب نسيم لرزقي في البليدة.  وكان المشتبه فيه، ينوي الهجرة سريا عبر البحر انطلاقا من سواحل عين تموشنت.

للإشارة، وقعت الجريمة التي راح ضحيتها الشاب نسيم،  في ولاية البليدة بتاريخ 14  سبتمبر من السنة الجارية.

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