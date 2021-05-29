كان تحت تأثير الكحول.. جزائري بفرنسا يسلم نفسه للشرطة ويعترف بجريمة لم يرتكبها!

ألقت الشرطة الفرنسية في حوالي الساعة 6:30 من صباح يوم الخميس الماضي، القبض على شخص اشتبه في مشاركته بحريق سيارة. في منطقة Romans Sur Isère.

وحسب ما نقله موقع Dauphiné Libéré، فإن المتهم الرئيسي في القضية جزائري. حيث ألقي القبض عليه وهو تحت تأثير الكحول. واعترف بأنه أشعل النار في السيارة.

وبعد وصوله إلى مركز الشرطة، تم احتجاز المواطن الجزائري الذي كان في حالة متقدمة من السكر. إلا أنه أعاد النظر في اعترافه، وادعى أنه لم يشارك في حريق السيارة.

ومثل الجزائري أمام المدعي العام الذي كان من المقرر أن يفصل في مصيره. إلا أن القاضي قرر عدم متابعة القضية وأمر الشرطة بالإفراج عن المشتبه به.

ولم يعتبر المدعي العام أنه من الضروري النظر إلى الأدلة والعينات التي كان من الممكن أن تقرر ما إذا كان هذا الشخص متورطًا أم لا.

من جانبه فضل الشخص الذي احترقت سيارته عدم التقدم شكوى ضد المواطن الجزائري. حيث كشفت Le Dauphiné Libéré أن الضحية خائف من انتقام المتهم.