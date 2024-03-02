كان داخله 7 جنود صهاينة.. المقاومة تعلن تفجير منزل تم تفخيخه مسبقا جنوب غزة

أعلنت كتائب القسام، اليوم السبت،ـ تفجير منزل تم تفخيخه مسبقاً بعبوتين مضادتين للأفراد في قوة صهيونية راجلة مكونة من 7 جنود.

وحسب بيان “المقاومة”، فلقد تم إيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة السطر شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وفي بيان اخر، اكدت “القسام”، استهداف دبابتين صهيونيتين من نوع “ميركفاه” بقذائف “الياسين 105” جنوب شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

بالإضافة الى تفجير عبوة مضادة للأفراد “رعدية” في قوة صهيونية راجلة جنوب شرق حي الزيتون بغزة.

كما فجرت ذات الكتائب، دبابتين صهيونيتين من نوع “ميركفاه” بعبوات “شواظ” جنوب شرق حي الزيتون بمدينة غزة