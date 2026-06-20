كان رفقة ابنيه وزوجته.. توقيف مروّج وحجز أزيد من 22 ألف قرص “بريغابالين”

تمكن مستخدمو مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بغرداية، من توقيف شخص وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية كانت مخبأة بإحكام تحت غطاء المحرك، وداخل واقي الصدمات الخلفي للمركبة التي كان يقودها.

وجاءت هذه العملية استغلالا لمعلومات واردة لمستخدمي مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بغرداية. مفادها وجود أحد الأشخاص يقوم بالترويج والمتاجرة بالمخدرات، وباستغلال تقنية التموقع الجغرافي لهاتف المعني. تم تحديد موقعه باتجاه ولاية غرداية.

على الفور تم تشكيل دورية ووضع نقطة مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 01 وبالضبط عند محور الدوران. وردة الرمال، ليتم توقيف مركبة سياحية على متنها عائلة مكونة من زوجين وطفلين.

بعد مراقبة الوثائق، تم التأكد بأن السائق هو محل المعلومة، وعند تفتيش المركبة تفتيشا أمنيا دقيقا. جرى العثور على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية مخبأة بإحكام تحت غطاء المحرك. وداخل واقي الصدمات الخلفي للمركبة ليتم توقيف المعني واقتياده رفقة أفراد عائلته. إلى مقر مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بغرداية لمواصلة التحقيق.

حيث أسفرت العملية عن حجز 22519 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ مبلغ مالي بالعملة. الوطنية قدره 20000 دج، أربعة هواتف نقالة ومركبة سياحية مع توقيف شخص يبلغ من العمر 35 سنة.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تمّ إعداد محضر قضائي ضد المشتبه فيه لتقديمه أمام الجهات القضائية.

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