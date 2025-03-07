كان سيؤم الناس في صلاة التراويح.. وفاة طفل سقط من المسجد أثناء تنظيفه

انتقل إلى رحمة الله تعالى الطفل آدم علام طالب بالمدرسة القرآنية لمسجد السلام بحي فايزي ببرج الكيفان. بعد سقوطه من المسجد أثناء تنظيفه تحسبا لشهر رمضان.

وحسب الصفحات التي تداولت الخبر، فقد قضى الطفل آدم علام، أياما في الإنعاش بعد سقوطه من المسجد أثناء تنظيفه استعدادا لشهر رمضان. وكان مبرمجا تقديمه لإمامة الناس في صلاة التراويح.

وقد تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الخبر، داعين الله أن يرحم الطفل آدم ويسكن فسيح جناته. وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان والسكينة وحسن العزاء.

إنا لله وإنا إليه راجعون