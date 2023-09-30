كان على متن سفينة باربادوسية.. إجلاء رعية تركية بسواحل مستغانم

قامت قيادة القوات البحرية، بإجلاء بحار من جنسية تركية تعرض لكسور بليغة كان على متن سفينة تجارية بميناء مستغانم.

كما جاءت العملية، إثر تلقي المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر بمستغانم لإنذار طوارئ. من قبل السفينة التجارية المسماة “ادلهيد” تحمل علم دولة باربادوس. مفاده تعرض بحار من جنسية تركية لكسور بليغة على مستوى الجمجمة إثر سقوط خطير داخل السفينة.

وتدخلت مروحية الإنقاذ على الفور لتفعيل عملية إجلاء صحي. قصد نقل البحار على جناح السرعة للمركز الإستشفائي الجامعي بمستغانم لتلقي العلاج.

وتندرج العملية في إطار المهام الإنسانية المتعلقة بإنقاذ الأرواح البشرية لوحدات حرس السواحل لقيادة القوات البرية. ومدى حرصهم على التدخل والمساعدة في البحر في جميع الظروف.

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