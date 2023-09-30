كان على متن سفينة باربادوسية.. إجلاء رعية تركية بسواحل مستغانم
قامت قيادة القوات البحرية، بإجلاء بحار من جنسية تركية تعرض لكسور بليغة كان على متن سفينة تجارية بميناء مستغانم.
كما جاءت العملية، إثر تلقي المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر بمستغانم لإنذار طوارئ. من قبل السفينة التجارية المسماة “ادلهيد” تحمل علم دولة باربادوس. مفاده تعرض بحار من جنسية تركية لكسور بليغة على مستوى الجمجمة إثر سقوط خطير داخل السفينة.
وتدخلت مروحية الإنقاذ على الفور لتفعيل عملية إجلاء صحي. قصد نقل البحار على جناح السرعة للمركز الإستشفائي الجامعي بمستغانم لتلقي العلاج.
وتندرج العملية في إطار المهام الإنسانية المتعلقة بإنقاذ الأرواح البشرية لوحدات حرس السواحل لقيادة القوات البرية. ومدى حرصهم على التدخل والمساعدة في البحر في جميع الظروف.
تعرف على تصنيف البحرية الجزائرية عربيا وإفريقيا
كما أصدر موقع “وايز فوتر” الأمريكي تصنيفًا جديدًا حدد فيه ترتيب أضخم الأساطيل البحرية في العالم لسنة 2023.
وحسب تقرير ذات الموقع تصدرت الصين قائمة أكبر قوة بحرية في العالم لسنة 2023 بـ 730 قطعة بحرية متبوعة يروسيا بـ 598 سفينة عسكرية. تليها كروريا الشمالية بـ 519 وجاء الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الرابع بـ 484 قطعة بحرية.
كما صنف ذات الموقع كل من السويد في المركز الخامس بـ 367، وأندونيسيا في المركز السادس بـ 324، بينما جاء إيطاليا في المركز السابع بـ 313 سفينة بحرية. في حين إحتلت الهند المركز الثامن بـ 295، وتايلاند المركز التاسع بـ 292 سفينة بحرية وكذا سريلانكا المركز العاشر بـ 275.
وجاء في ذات التقرير تصنيف الدول الإفريقية والعربية لأضخم الأساطيل البحرية في العالم لسنة 2023.
عربيا
إحتلت دولة مصر المرتبة 13 عالميا والأولى عربيا بعدد السفن الحربية 245 و8 غواصات بينما بلغ الإنفاق العسكري 5 مليار.
وجاءت الجزائر في المرتبة 15 عالميا والثاني عربيا بعدد السفن الحربية 201، و6 الغواصات 6 وبلغ الإنفاق العسكري 9 مليار.