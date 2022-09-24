كان عمرها 12 عاما وأنا 30.. تصريح لبايدن يُحدث ضجة

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن صداقته مع فتاة تبلغ من العمر 12 عاما عندما كان في الثلاثين من عمره.

وأحدث هذا التصريح، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد عن انزعاجهم وارتباكهم بعد تصريح الرئيس بايدن.

وفي التفاصيل، خاطب بايدن خلال كلمة ألقاها أمام الجمعية الوطنية للتعليم، امرأة في الحشد كان يعرفها على ما يبدو منذ فترة طويلة.

وخلال حديثه عن التغير المناخي، قطع بايدن كلامه، وأشار إلى الحشد، وقال بصوت منخفض، “عليك أن تقولي لي مرحبا”.

وضحك الحشد فيما أكمل بايدن: “لقد عدنا إلى الوراء بعيدا..كانت تبلغ من العمر 12 عاما وكان عمري 30 عاما. ولكن على أي حال..هذه المرأة ساعدتني في إنجاز الكثير.”.

وضحك الحشد مرة أخرى، على الرغم من أنه لم يكن كل من سمع ملاحظة بايدن غير الرسمية وجدها محببة للغاية.

ووجد المحافظون على تويتر ذلك مزعجا، حيث كتبت مضيفة البودكاست المحافظة مونيكا كرولي معلقة: “مع تقدم الخرف، يفقد المرضى المزيد من مرشحهم ويميلون إلى إفشاء الحقيقة”.