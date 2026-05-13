كان في توديعه وفد وزاري..الرئيس الأنغولي يغادر الجزائر

غادر اليوم الأربعاء، رئيس جمهورية أنغولا، جواو لورينسو، الجزائر، عقب زيارة دولة دامت ثلاثة أيام.

وكان في توديع الرئيس الأنغولي وحرمه بمطار هواري بومدين الدولي، الوزير الأول سيفي غريب، مرفوقاً بوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف. وزير الدولة وزير المحروقات محمد عرقاب، وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة. وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، وزير الصحة البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، وزير الصناعة يحي بشير.

إضافة إلى وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق، ووزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية آمال عبد اللطيف. وكذا المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش، وسفير الجزائر لدى جمهورية أنغولا منير بوروبة.

