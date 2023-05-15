كان في حالة سكر.. السجن لأربعينية قتلت زوجها بعد أن ضربها بالعاصمة

قضت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الإثنين عقوبة 3 سنوات سجنا منها 18 موقوفة النفاذ في حق المتهمة الموقوفة “ز.س” أم لثلاثة أطفال. لضلوعها في قتل زوجها المدعو “ع.م” مشرف تربوي عن طريق الخطأ. وهي في حالة الدفاع عن النفس. خلال محاولة ضربها بمعية طفلها القاصر ذا 4 سنوات. وهو في حالة سكر متقدمة. بمسكنه العائلي بمدينة براقي.

وجاء منطوق الحكم بعدما التمس النائب العام تسليط عقوبة 12 سنة سجنا نافذا. في حق المتهمة هم جناية الضرب والجرح العمدي المفضي الى الوفاة دون قصد احداثها.

وكشفت جلسة محاكمة المتهمة، أن القضية انطلقت في أعقاب شكوى تقدم بها شقيق الضحية المدعو ” ع.عبد الناصر” بتاريخ 14 سبتمبر 2022. للابلاغ عن وفاة شقيقه “ع.م” بمستشفى سليم زميرلي بالحراش. متأثرا بجروحه التي أصيب بها على مستوى البطن نتيجه تعرضه لطعنة بسكين تلقاها بتاريخ 30 اوت 2018 . من طرف زوجته “ت.س” بمسكنه العائلي بحي 568 مسكن بلدية براقي.

وعليه تم توقيف المتهمة التي صرحت في اطار التحقيق، أنه بتاريخ 29/8/2018 حوالي منتصف الليل. بينما كانت في مسكنها العائلي رفقة ابنائها، دخل عليها زوجها “محمد” وهو في حاله سكر متقدمة. وصرخ عليها، ثم امتد في سريره بغرفة النوم.

وبينما هي نائمة بغرفة الاطفال، استيقظ ابنه الصغير ذو الاربع سنوات وبدأ بالبكاء فدخل عليهم زوجها. وهو غاضب من بكاء إبنه وتهجم عليها ثم ضرب ابنه فتوجهت وهي في حالة ذعر الى باب المسكن لاجل الهروب. وعند محاولتها فتح الباب تهجم زوجها عليها. واثناء دفاعها عن نفسها اصابته بالسكين على مستوى البطن من جهة الكبد. وبعدها تمكنت من فتح الباب وهربت الى مسكن خالتها المتواجد بنفس الحي تاركة ابنائها بالمنزل.

وأضافت المتهمة وفي الصباح الباكر رجعت المنزل لاخذ ابنائها فوجدت زوجها مستلقي في فراشه فطلبت منه الذهاب الى المستشفى. غير أنه رفض ذلك فاتصلت بابنه البكر وطلبت منه الحضور وأخذه الى المستشفى للعلاج. وبعد الحاح من ابنه ذهب الى المستشفى أين أجريت له أربع عمليات جراحية الى غايه وفاته بتاريخ 17/9/2018.

تفاصيل القضية

وفي اطار التحقيق أيضا تم سماع الطرف المدني “ع.ن” الذي صرح بانه ان شقيق المتوفي “محمد” وانه تزوج بالمسماه “سهام”. بعد طلاقه من زوجته الاولى وان له ثلاث اولاد منها اكبرهم يبلغ من العمر ست سنوات. مضيفا أيضا أنه بتاريخ 2 سبتمبر 2018 سمع بان شقيقه تعرض لطعنه بسكين من طرف زوجته ودخل المستشفى. أين أجريت له عملية جراحية وقام بزيارته. وعندما تحدث معه وكان في وعيه واخبره بانه سيسامح ويصفح عن زوجته. في حال اصابته بمكروه بحيث اجريت له اربع عمليات جراحية كل ثلاث ايام بعد اكتشاف وجود قرحه معدية مصاب بها سابقا زادت فيه مضاعفات ونزيف داخلي وبما انه ممثل العائله المتكونه من اشقائه واخوته فانه لا يرغب في التأسيس كطرف مدني ويصفح عن المتهمة.

وفي الجلسة أفادت الشاهدة ” ع. سهيلة” ان المتهمة ابنة اختها ” سهام” بتاريخ 30/8/2018 على الساعة 1:00 ليلا جاءت الى منزلها وهي في حالة ذعر بدون خمار وحذاء واخبرتها بانها اصابت زوجها بسكين بعدما ضربها هي وابنها الصغير، بعدها ذهبت رفقه ابنها الى مصالح الدرك ببن طلحة للتبليغ عن الحادثة.

وأضافت الشاهدة انه في الصباح ذهبوا الى المنزل وطلب من الضحية الذهاب الى المستشفى فرفض ذلك حتى اتصلوا بابنه من الزوجه الاولى اين اخذه الى مستشفى سليم زميرلي، مؤكدة أن الضحية مدمن على شرب الخمور ومتعود على ضرب زوجته هي وأولادها.