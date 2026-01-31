“كان” كرة اليد.. مصر تطيح بتونس وتعادلها في عدد التتويجات

توج المنتخب المصري لكرة اليد، بالنسخة الـ 27 لمنافسة كأس أمم إفريقيا، التي جرت وقائعها بمدينة “كيغالي” الرواندية، في الفترة ما بين الـ 21 والـ 31 جانفي الجاري.

وجاء تتويج منتخب مصر، عقب إطاحته بنظيره التونسي، اليوم السبت، في المواجهة النهائية. بنتيجة 37-24، وعرف اللقاء منذ بدايته سيطرة كلية لـ”الفراعنة” الذين انهوا المرحلة الأولى لصالحهم بنتيجة 17-10.

وبهذا التتويج، رفع المنتخب المصري، رصيده إلى 10 ألقاب في المنافسة القارية. ليعادل الرقم القياسي في عدد التتويجات، الذي كان بحوزة تونس، فيما يأتي خلفهما المنتخب الوطني الجزائري بـ 7 تتويجات.

وبصم أبطال إفريقيا لسنة 2026، على مشوار استثنائي. ليصبح المنتخب الوحيد الذي حقق الفوز في جميع مبارياته في البطولة.

وتصدر منتخب مصر مجموعته في الدور التمهيدي بـ 3 انتصارات متتالية على منتخبات الغابون وأنغولا وأوغندا.

قبل أن يواصل عروضه القوية في الدور الرئيسي ويتصدر مجموعته أيضا بالفوز على الجزائر ثم نيجيريا، وفي نصف النهائي تجاوز عقبة الرأس الأخضر، بنتيجة 32-26.