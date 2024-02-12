“كان” كوت ديفوار الأكثر تهديفا في التاريخ

إختُتمت فعاليات كأس أمم إفريقيا، أمس الأحد، بتتويج منتخب كوت ديفوار، باللقب، بعد الفوز في النهائي أمام نيجيريا بنتيجة هدفين مقابل هدف.

كما أحرز منتخب جنوب إفريقيا المركز الثالث في البطولة، بعد الفوز أمام منتخب الكونغو الديمقراطية.

وشهدت نسخة “كان” 2023، تسجيل 119 هدفا من أصل 52 مباراة في البطولة. كأكثر نسخة تسجيلا للأهداف على مدار التاريخ، منذ إنطلاق المنافسة عام 1957.

وتُعد مواجهة منتخب غينيا الإستوائية و غينيا بيساو، الأكثر تهديفا في هذه البطولة. بإحراز 6 أهداف كاملة، إنتهت بفوز غينيا الإستوائية 4/2.

كما يعد مهاجم غينيا الإستوائية إنسوي هداف البطولة برصيد 5 أهداف، يليه الأنغولي جيلوسن دالا برصيد أربعة أهداف، ومهاجم مصر مصطفى محمود برصيد 4 أهداف، وبغداد بونجاح برصيد 3 أهداف.

وشهدة الجوائز الفردية في البطولة الأفريقية غيبا لاعبي كوت ديفوار المنتخب المتوج باللقب على أرضه ووسط جماهيره، وكانت كالاتي:

كما تُوج حارس المنتخب الجنوب إفريقي رونوين ويليامز كافضل حارس في الدورة، ومدافع نيجيريا إيكونج كأفضل لاعب.

وتوج لاعب المنتخب الإيفواري أدينجورا أفضل لاعب شاب، والمدرب الإيفواري فاي أفضل مدرب.

وبات منتخب كوت ديفوار اول منتخب يتوج باللقب على ارضه منذ مصر 2006. والأول في التاريخ الذي يحصد اللقب بعد الصعود ثالثًا من المجموعات.