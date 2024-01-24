“كان” كوت ديفوار تطيح بمدرب منتخب “الفيلة”

قرر الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، انهاء مهام مدربه جان لويس غاسيت، بسب النتائج السلبية لـ”الفيلة”، في نهائيات أمم إفريقيا 2023.

ونشر الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، بيانا رسميا، أعلن من خلاله، وضع حد لمشوار المدرب لويس غاسيت، ومساعده، من على رأس منتخب “الفيلة”.

ويأتي هذا القرار، بسبب النتائج السلبية لمنتخب كوت ديفوار في الدور الأول من “كان 2023″، أين فاز في مباراة واحدة، وسجل هزيمتين.

وقرر الاتحاد الإفواري لكرة القدم، تعيين ايمرس فيا، كمدرب مؤقت للمنتخب الأول، إلى غاية تنصيب مدرب جديد.