كان متنكرا بـ”جلباب”.. توقيف سارق محلات مجوهرات في وهران

تمكنت مصالح الشرطة لأمن دائرة بئر الجير في ظرف قياسي وجيز من الإطاحة بشخص متنكر بالزي النسائي “جلباب”. وهذا قصد الإعداد لسرقة محلات المجوهرات بذات الاختصاص.

كما تأتي العملية، في إطار مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، لا سيما ما تعلق منها بالمساس بالأشخاص والممتلكات. أين تمكن عناصر الشرطة بأمن دائرة بئر الجير من توقيف شخص مشبوه متنكر في “جلباب” يبلغ من العمر 36 سنة. كان بصدد تنفيد مخططاته الإجرامية المتمثلة في سرقة محلات بيع المجوهرات بإقليم الاختصاص.

وحسب بيان المصالح الأمنية، أن الموقوف يقوم بتمويه أصحابها برغبته في بيع خاتم البلاكيور المضبوط لديه. على أساس أنه من معدن الذهب. ثم يقوم باعتداء عليهم باستعمال مطرقة مضبوطة لديه وسرقتهم.

كما تم الإطاحة به متلبسا وبحوزته كيس بلاستيكي أسود اللون به ثياب رجال خاصة بالعمل. إضافة إلى نعل نسوي، مطرقة حديدية، خاتم من البلاكيور.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن، سيتم تقديم المتورط في القضية أمام العدالة.