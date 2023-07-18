كان محل بحث منذ أمس.. وهران تهتز على جريمة قتل طفل بحي لاسيرا في تليلات

اهتزت اليوم مدينة وهران على خبر جريمة قتل مروعة راح ضحيتها طفل في التاسعة من العمر يدعى كياس أحمد توفيق بحي لاسيرا بلدية وادي تليلات.

الضحية كان محل بحث من طرف عائلته والجيران القاطنين بنفس الحي منذ صباح أمس بعد اختفائه الغامض منذ التاسعة صباحا وقت توجهه لشراء الحليب بالقرب من مقر سكناه وبعد نصف ساعة من خروجه خرج والده للبحث عنه بكل ارجاء الحي لكن دون جدوى.

وحسب تصريحات والد الطفل الضحية أحمد توفيق البالغ من العمر 9 سنوات فانه تم إبلاغ الجهات الأمنية عن اختفائه لتنطلق عمليات البحث إلى غاية منتصف نهار اليوم أين تفاجأ الوالد ببقع دم بنفس العمارة أين يقطن بالقرب من خزانة مولدات الغاز. وبفتحها كانت الصدمة بالعثور على كيس بلاستيكي تم وضع الضحية به بعد قتله والتنكيل به بطعنات خنجر قبل ذبحه.

مصالح الدرك الوطني قامت بتطويق المكان والتحقيق في الجريمة النكراء في حق طفل قتل غدرا وببشاعة.