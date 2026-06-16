كان مطروحا في مزاد علني.. استرجاع مخطوط جزائري نادر من فرنسا

تمكنت الجزائر من استرجاع مخطوط جزائري نادر والمعنون بـ “مفيد المحتاج في شرح السراج” لسحنون بن عثمان الونشريسي، والمؤرخ ما بين 1609 و1610.

وقامت مصالح وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، باقتناءه بعد ما كان مطروحا للبيع. في المزاد العلني بالعاصمة الفرنسية باريس.

حيث تم تسليمه لوزيرة الثقافة والفنون، الدكتورة مليكة بن دودة، بمقر الوزارة بتاريخ 13 جوان 2026.

يشار أن هذا المخطط النادر المسترجع بعنوان “مفيد المحتاج في شرح السراج” لسحنون بن عثمان الونشريسي، والمؤرخ ما بين 1609 و1610، وهو شرح لكتاب علم الفلك “السراج في علم الفلك” للعالم الجزائري عبد الرحمن الأخضري البسكري، الذي عاش ما بين 1514 و1546.

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