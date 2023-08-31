كان يؤدي مهامه.. الحبس لأفراد عائلة اعتدوا على محضر قضائي بالحميز

تعرض محضر قضائي بالعاصمة الى اعتداء خطير من طرف افراد عائلة تضم 3 أشقاء ووالدهم المسن. خلال ممارسة مهامه بناء على محضر معاينة تنقل بموجبه الى المنزل العائلي للمتهمين محل الخصومة.

وتسبب الاعتداء. الذي طال الضحية في عجز طبي لمدة 30 يوم، حسب تقدير الطبيب الشرعي المعاين للجروح التي لحقت به.

كما تبين من خلال ملف القضية الذي عرضته محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الخميس، أنه وخلال الأسبوع المنصرم. وبموجب محضر معاينة تنقل الضحية المحضر القضائي إلى حي الحميز شرقي العاصمة لأجل تنفيذ محضر مع معاينة. بحيث وبمجرد ولوجه فناء المسكن الذي يقطن به المتهمين الموقوفين. قام أربعتم بالتهجم عليه حيث أوسعوه ضربا. مسببين له جروحا بليغا على مستوى الوجه ومناطق مختلفة بجسمه. الزمته التنقل الى قسم الاستعجالات لتلقي العلاج.

كما في الجلسة المتهمون كل من المدعو “ب.م”، “ب.عز الدين”، “ب.ابراهيم ” الأشقاء الثلاث. ووالدهم المدعو” ب.الحاج” اعتداءهم على الضحية لكونه لم يستظهر لهم وثيقة تبرر سبب تنقله الى مسكنهم. الذي هو محل نزاع عقاري مع خصمهم في القضية. وهو ما جعلهم يظنون أن غريبا اقتحم حرمة المنزل .

وأمام تمسك الضحية بتصريحاته الأولية مؤكدا أن والد المتهمين المدعو” ب.ا” قام بتوجيه نطحة عنيفة

برأسه على مستوى الوجه مسببا له جرحا بليغا. ودماء غزيرة في حين قام ابنيه بتوجيه ركلات ولكمات عشوائية بمختلف أنحاء جسمه، ملحقين به اضرار جسمانية بليغة ألزمته معاينة طبية ملتمسا تعويضه بمبلغ 100 مليون سنتيم جبرا بالأضرار اللاحقة به.

كما سلطت المحكمة عقوبة 6 أشهر منها 3 أشهر حبسا نافذا. والبقية موقوفة النفاذ في حق شقيقين اثنين ووالدهما. عن جنحة الاعتداء بالعنف على ضابط عمومي أثناء تأدية مهامه. في حين، تم تبرئة الشقيق الثالث من روابط التهمة المنسوبة إليه.