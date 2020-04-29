كان يحلم بمكة.. وفاة النجم الهندي عرفان بعد صراع مع السرطان

توفي اليوم الأربعاء، النجم الهندي عرفان خان، بعد صراع طويل مع سرطان الغدد الصم العصبية النادر، عن عمر ناهز 53 عاما.

وقال متحدث باسم الممثل، إن عرفان توفي بعد إدخاله مستشفى كوكيلابين ديروباي امباني في مومباي، بسبب عدوى في القولون.

وجاء في آخر رسالة كتبها خان ، ونشرتها صحيفة “تايمز أوف إنديا” الهندية: “قبل فترة قصيرة، تم تشخيص إصابتي بسرطان نادر، لم أسمع به من قبل”.

وأضاف خان: “كانت لدي أحلام وخطط وتطلعات وفجأة يخبرك شخص ما أنك بلغتك وجهتك، الرجاء النزول.. أنا في حيرة من أمري.. لا لا.. لم أصل إلى وجهتي بعد”.

وتابع الفنان: “عندما كنت أدخل المستشفى مرهقا وبدون أحاسيس، كنت أدرك أن مستشفاي يتواجد في الجانب الآخر من الملعب، مكة، حلم طفولتي”.