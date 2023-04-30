كان يرش أصحاب المحلات بمادة سائلة.. أمن العاصمة يوجه نداء

تمكنت مصلحة مكافحة الجريمة المنظمة للأمن الوطني، من توقيف الشخص الظاهر في الصورة المدعو “س.ا.ل”، مشتبه فيه في قضايا نصب. حيث كان يستهدف أصحاب المحلات التجارية بطرق احتيالية، بعد رش ضحاياه بمادة سائلة.

كما وجهت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة للأمن الوطني، نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية للسالف الذكر. التقدم إلى مقر المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بالسحاولة (الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم المتصلة بالجريمة المنظمة). أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.

جاء توقيف الجاني، طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بترخيص وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس.