كان يشكل خطرا.. استبدال الرصيف العائم في ميناء الجزائر

شرعت مؤسسة SGPP وحدة الجزائر، اليوم الأربعاء، في إزالة الرصيف العائم المهترئ الذي كان يشكل خطرا كبيرا. كما أشار بيان مصالح ولاية الجزائر، أن القرار يدخل في إطار الاستغلال الأمثل لحوض الميناء وفي إطار عملية رفع حطام السفن المهملة.

في حين، ذكر البيان ذاته، أن الرصيف سيستبدل بآخر جديد بطول 180 متر بغرض الرفع من قدرة الاستيعاب. وتنظيم الرسو بالرصيف رقم 1 المخصص لأصحاب قوارب الصيد الحرفي.

وأفاد مدير الصيد البحري للعاصمة، شريف قادري، في سياق ذات صلة، أنه تم، رفع حطام 180 سفينة من أصل 570 سفينة مهملة وغارقة.

كما أوضح قادري أن “إزالة حطام السفن سيسمح بتوفير أماكن الرسو داخل الموانئ وعلى مستوى اليابسة”. “لاستغلالها في النشاطات المختلفة للصيد البحري و خلق مناصب شغل جديدة”.

في حين، أكد المسؤول انه “تم تسخير كل الوسائل المادية و البشرية لإنجاح هذه العملية”. مذكرا بأن العملية انطلقت شهر يونيو الفارط, بالنسبة لولاية الجزائر, على مستوى ميناء “الجميلة”.

أما بالنسبة لميناء الصيد البحري بالجزائر العاصمة كشف المسؤول انه تم رفع حطام 18 سفينة من أصل 20 سفينة مهملة وغارقة. موضحا أن “حطام السفن المصنوعة من الخشب والبوليستر تم رفعها كليا ولم يتبق سوى سفينتين من الفولاذ غارقتين بميناء الجزائر”.

كما طمأن قادري أن “كل الإجراءات اتخذت من أجل تقطيعها ورفعها”. و”بذلك تكون مصالح الصيد البحري قد قضت نهائيا على كل ما يمثل حطام سفن على مستوى موانئ الولاية”.

وأشار الى وجود عمليات أخرى في الميناء تتمثل في رفع حطام رصيف عائم قديم واستبداله برصيف جديد. من أجل تنظيم مخطط الرسو على مستوى الميناء.