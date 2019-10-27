كان يصرخ ومذعورا..ترامب يروي بالتفاصيل عملية مقتل البغدادي

عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤتمرا صحفيا كشف فيه عن كل التفاصيل المتعلقة بالعملية العسكرية التي نجم عنها مقتل أبو بكر البغدادي.

وقال ترامب أن زعيم تنظيم داعش الإرهابي قد قتل بعد أن تم حشره داخل نفق من قبل قوات خاصة امريكية ليقوم بتفجير نفسه بعبوة ناسفة كان يرتديها.

وأضاف أن الجنود الأمريكيين الذين نفذوا العملية تمكنوا من إسترجاع وثائق مهمة كانت بحوزة البغدادي.

وبخصوص العملية، قال ترامب “تم تنفيذها من خلال 8 طائرات و مروحيات هيليكوبتر قامت بالإنزال على منزل البغدادي بمدينة إدلب السورية”.

و أضاف “قامت المروحيات بالتحليق بشكل منخفض و تم انزال عدد من الجنود ليقوموا بمحاصرة البغدادي و زوجتيه و عدد من مرافقيه”.

وأكد ترامب بأن عددا كبيرا من رجال البغدادي قد قتلوا أيضا خلال العملية التي أدت لمقتل زعيمهم.

وشاركت قوات وحدات حماية الشعب الكردي في تقديم معلومات مهمة قبل العملية، حسب ترامب، كما أن تركيا كانت على علم هي الأخرى بالعملية ولم تحدث اي مشاكل بين قواتها و القوات الأمريكية.

وبخصوص اللحظات التي سقت مقتل البغدادي قال الرئيس الامريكي أنه كان يصرخ مذعورا و هاربا قبل أن يفجر سترته و يتسبب في مقتل 3 أطفال.

وقال ترامب بأنه تم التأكيد على مقتل البغدادي بعد أن تم إجراء فحص الحمض النووي