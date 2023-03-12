كان يقدم عروض التوظيف عبر “واد كنيس”.. توقيف المشتبه به في العاصمة

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن توقيف المدعو “م.ص” مشتبه فيه في قضايا نصب واحتيال عبر الإنترنت. وهذا من خلال تقديم عروض للتكوين والتوظيف في عدة مجالات.

كما أشار بيان الهيئة النظامية ذاتها، إلى أن المشتبه فيه كان يستغل أرقام هاتفية، لاستقبال مكالمات الراغبين في التوظيف. على غرار 0555449650 و0773482944. وحساب بالمنصة الإلكترونية للبيع والشراء «OUEDKNISS» تحت اسم “NABIL HATM”. والعديد من الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك تحمل أسماء مستعارة. MAHBOLA MAHBOLA MOH TIRI عياشي إبتسام. وبريد الكتروني على موقع “جيمايل”. وتحمل أسماء NABIL HATM، TITA NAWEL، SEDINE SISI، NABILA SIHAM، AMA YASMINE ، HODA SIRIN، LOLA CIBER، KARIM HATM.

في حين دعت مصالح الأمن الوطني، نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية للسالف الذكر أو يمكنه إفادة التحقيق القضائي المفتوح في قضية الحال التقدم إلى المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بالسحاولة الجزائر العاصمة، لتقييد شكوى أو للإدلاء بشهادة.

وتأتي إجراءات التوقيف، طبقا للمادة رقم 17 من قانون الإجراءات الجزائية وتنفيذا للإذن الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة بئرمرادرايس.

ما هو واد كنيس

هي شركة جزائرية مختصة في إعلانات البيع والشراء عبر الأنترنت توفر حلولا للمجتمع الجزائري لبيع السلع وشرائها. أين يعتبر سوق افتراضية جزائرية، في حين، يتقلى زيارات يومية تفوق 800 ألف زائر أغلبها من الجزائر. كما تمتلك الشركة مواقع أخرى أيضا جاءت بعد نجاح الموقع الرئيسي وادكنيس كموقع autobip و CVite.