كان يقود سيارة مسروقة.. توقيف المتورط في دهس شرطي بسطيف

تمكنت مصالح الشرطة بولاية سطيف في توقيف المتورط في دهس شرطي.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد تم القبض على الشخص الذي قام بدهس شرطي أثناء تأدية مهامه على مستوى محور الدوران المحاذي لجامعة محمد دباغين. كما أن الشخص الذي قام بدهس الشرطي يبلغ من العمر 19 سنة و لا يحوز على رخصة السياقة.

وأسفر التحقيق المفتوح في شأن هذه القضية تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا. بين أن السيارة التي كان يقودها الشخص المتورط كانت محل سرقة على مستوى مدينة العلمة.