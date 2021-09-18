كان يمارس النصب و الإحتيال على المواطنين.. توقيف مشعوذ أربيعيني يدنس المصحف بحي 100 دار بالجلفة

تمكنت مصالح فرقة البحث و التدخل (BRÎ) بالجلفة من الإطاحة بمشعوذ أربعيني كان يمارس النصب و الإحتيال على المواطنين عن طريق تدنيس المصحف الشريف بمسكن إستأجره لممارسة الشعوذة و السحر بحي 100 دار بوسط المدينة.

وكشف مصدر “النهار أونلاين”, أن المعني كان يمارس السحر باستعمال طقوس غريبة للنصب على ضحاياها, حيث تم ضبط مصحف مدنس وطلاسم وأشياء أخرى تستعمل في السحر ، وحسب مصادرنا فإنه تم العثور على صور ضحايا مورست عليهم الشعوذة.