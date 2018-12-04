“كان 2019” تُعقّد رحيل “بونجاح” !

يبدو أنّ الجزائري “بغداد بونجاح” سيواجه قرارا صعبا في المستقبل القريب، خاصة بعد تصريحاته الأخيرة حول إمكانية رحيله عن السد القطري.

فالعديد من الأندية الأوروبية مهتمة بضم خدماته في هذا الميركاتو الشتوي أبرزها: “أولمبيك مارسيليا”، “ليدز يونايتد”.

لكن ما يشكل عائقا وصداعا بالنسبة للمهاجم الجزائري منافسة كأس أمم إفريقيا التي ستنطلق فعالياتها الصائفة المقبلة.

وبونجاح مطالب باللعب بصفة منتظمة من أجل ضمان مكانة مع الخضر خاصة وأنه يعتبر المهاجم الأساسي للمنتخب في هذه الفترة.

وفي حالة انضمامه لأحد الأندية الأوروبية فستكون أسابيعه الأولى صعبة من أجل التأقلم ومن أجل ضمان مكانة أساسية.

وإلا فإنه سيكون حبيس دكّة البدلاء، وهذا ما يعني أن المنتخب سيكون الخاسر الأكبر في هذه الحالة.