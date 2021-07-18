كان 2021.. المنتخب الوطني للرغبي يفوز على أوغندا ويتأهل للربع نهائي

فاز المنتخب الوطني للرغبي اليوم الأحد، على نظيره الأوغاندي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب هذا الأخير، بنتيجة (22-16).

ويأتي هذا الفوز، ليعيد الروح للمنتخب الوطني، ويبعث مشواره من جديد في كأس أمم إفريقيا، بعد خسارتهم الأخيرة أمام غينيا.

وسيواجه المنتخب الوطني للرغبي، نظيره السنغالي، في المباراة المقبلة لحساب الدور الربع نهائي من هذه البطولة.

يذكر أن المنتخب الجزائري للرغبي، يطمح للتويج باللقب القاري، لضمان المشاركة في كأس العالم للرغبي 2023 المقررة بفرنسا.