كان 2021 في خطر!

ستجد الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، نفسها في موقف أكثر من حرج، من أجل تحديد موعد لعب “الكان 2021” في الكاميرون.

وتتواجد الكاف بين مطرقة الفيفا وسندان البرمجة المُكثفة للمواعيد الدولية، مما سيُعقد مُهمتها لتحديد موعد أكبر مُنافسة في القارة السمراء.

وتنوي الفيفا برمجة “موندياليتو” الأندية، في منتصف جوان الى جويلية، مُتجاهلة بأن كأس إفريقيا من المُفترض إقامتها في ذات الفترة.

وإعتبر الفرنسي آلان جيراس المُدرب السابق لتونس، بأن إفريقيا، تدفع دائما الثمن، دون أن تُمنح حقها من هيئة جياني إنفانتينو.

وتُشير كل المُعطيات بأن الكاف ستكون مُجبرة، من جديد، على تعديل برمجتها، وهو ما سيؤثر على المنتخبات الإفريقية ولاعبيها.

ويبدو بأن الفيفا غير آبهة البتة، بهذه التفاصيل، لحد الآن على الأقل، خاصة والكاف تبقى وصايتها في الأشهر الماضية.