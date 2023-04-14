كان 2023.. منتخب بوركينا فاسو أول الوافدين إلى الجزائر

حلّ منتخب بوركينا فاسو للناشئين، أمس الخميس، بأرض الوطن، تحسبا لمشاركته في بطولة أمم إفريقيا لأقل من 17 عاما.

وكان سفير بوركينا فاسو بالجزائر، في استقبال وفد بلده بمطار هواري بومدين الدولي، قبل تنقلهم إلى مقر اقامتهم بفندق “نيو داي”.

كما سيخوض منتخب بوركينا فاسو آخر تحضيراته بالجزائر، قبل مباشرة مغامرتهم في هذه المنافسة التي يتواجد فيها ضمن المجموعة الثالثة رفقة الكاميرون، مالي، وجنوب السودان.

يذكر أن الجزائر تحتضن بطولة أمم إفريقيا لأقل من 17 عاما في الفترة ما بين 29 أفريل إلى 19 ماي، بكل من العاصمة، عنابة وقسنطينة.