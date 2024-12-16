“كان” 2025.. “الخضر” يتعرفون على منافسيهم في هذا الموعد

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” اليوم الاثنين، عن موعد إقامة قرعة نهائيات كأس أمم إفريقيا، المقرر انطلاقها يوم الـ 21 ديسمبر 2025.

واجتمعت اللجنة التنفيذية للـ “كاف” اليوم الاثنين في مراكش بالمغرب برئاسة باتريس موتسيبي. الذي أعلن بأن القرعة، ستقام بمدينة الرباط، في الـ 27 جانفي 2025.

كما تقرر أيضا، برمجة اللقاء الافتتاحي للنسخة القادمة من الـ “كان” يوم الأحد. 21 ديسمبر 2025، على أن تقام المباراة النهائية يوم الأحد الـ 18 جانفي 2026.